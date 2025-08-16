قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

المحافظات تواصل حملات الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27

حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
قسم المحافظات

تواصل المحافظات اعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على املاك وأراضى الدولة والاراضى الزراعية في .

محافظة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا حملة مكبرة، ضمن أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، وذلك في نطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة سطح بالدور الثامن علوى بدون ترخيص، إلى جانب فك الشدة الخشبية بالدور السابع علوى بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لمخالفات البناء.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.

وأكد الزمقان، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات بناء، وأن الحملات مستمرة لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها حفاظًا على الانضباط العمرانى وهيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن هذه الحملات استكمالًا لخطة الدولة في فرض الانضباط العمراني والتعامل بحسم مع أى مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع الزمقان، أن محافظة قنا تواصل جهودها في تنفيذ الإزالات الفورية والتصدي لكافة أشكال التعديات بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنضبطة تواكب خطط التنمية المستدامة.

محافظة المنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، إزالة 205 حالات تعدٍ خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي شملت 39 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و88 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و13 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه الموجة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة. 

وأوضح أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة المستمرة للموقف للتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة في المهد.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة 27 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التنمية المحلية، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت الماضى وتستمر حتى 22 أغسطس 2025، وتليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بـ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة ومواجهة أي تعديات جديدة فور وقوعها. 

ازالة التعديات الموجة ال27 المحافظات قنا المنيا

