لإنهاء معاناة الانتظار..20 عملية مياه بيضاء خلال يوم بمستشفى نجع حمادى

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى نجع حمادي العام نجح في إجراء ٢٠ عملية إزالة مياه بيضاء في يوم واحد أمس الجمعة، ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بقنا للقضاء على قوائم الإنتظار، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذا الإنجاز يعكس خطة المستشفى لتحسين جودة الخدمة وتسريع العمليات الجراحية بمعايير عالية، ضمن إستراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين البنية التحتية وتحديث المستشفيات وتعزيز الخدمات العلاجية والرقمية لضمان رعاية صحية شاملة وسريعة لكل المواطنين.

وأشار صادق، إلي سعى مديرية الشئون الصحية بقنا وفق خطة موسعة نحو تطوير المنظومة الصحية في كافة المستشفيات والمنافذ الطبية المختلفة، عبر تحسين البنية التحتية، تحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية والتمريضية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، وتركز الخطة على توفير خدمات طبية متكاملة تلبي إحتياجات المواطنين، وتعزز الرعاية العلاجية، مع الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمة وتقليل قوائم الإنتظار، ما يُعزز قدرة النظام الصحي على تقديم أفضل رعاية صحية في المحافظة.



وأوضح صادق، بأن إجراء هذا العدد يعد سابقة فريدة جاءت بفضل جهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، والدكتور أحمد الخضيري، نائب المدير، وبمتابعة خطة الطب العلاجي بالمديرية بقيادة الدكتور عبد الله حمدى، مدير الطب العلاجي والدكتور خالد عويضة، مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة الدكتور عصام غانم، أستاذ وإستشارى جراحة الشبكية والإنفصال الشبكى بالمستشفيات الجامعية وأطقم التمريض المتفانية بالمستشفى.





