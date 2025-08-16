تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر

رحلت صباح اليوم وداد إبراهيم غالي، والدة الفنان صبحي خليل، حيث ارتبط اسمها أيضًا بصلة قرابة مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إذ تعد بمثابة ابنة عم لوالده صلاح غالي.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس أسرة محمد صلاح، على رحيل وداد إبراهيم غالي، والدة الفنان صبحي خليل، حيث أقيمت عليها صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد موسى بالقرية.

جنازة والدة الفنان صبحي خليل

سيطرت حالة من البكاء الشديد على الفنان صبحي خليل أثناء تشييع جثمان والدته بمقابر أسرته بقريبة نجريج بمحافظة الغربية.

وشارك في مراسم التشييع عدد من أهالي القرية وأقارب الفنان صبحي خليل ولفيف من أصدقائه.

وعرفت الفقيدة بإقامتها لسنوات طويلة في محافظة الإسكندرية، لكنها كانت حريصة على زيارة قريتها من حين لآخر بصحبة نجلها الفنان صبحي خليل، للتواصل مع أشقائها والحفاظ على روابط المودة وصلة الرحم التي جمعتها بأسرتها رغم ابتعادها الجغرافي.



