الأزهري: "دولة التلاوة" أضخم مسابقة لإحياء المدرسة المصرية في قراءة القرآن

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن مسابقة "دولة التلاوة" تُعتبر أضخم وأبرز مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، موضحًا أنها تقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستهدف إبراز المواهب المصرية في التلاوة من أصحاب الأصوات المميزة الذين يسيرون على خطى كبار القراء.

وأكد الوزير أن هذه المسابقة ستقدّم صورة مشرِّفة تليق بريادة مصر في خدمة كتاب الله وأهله.

وأشار الأزهري إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، على نهج الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من عمالقة التلاوة، مشددًا على أن الوزارة تسعى من خلالها لإعداد جيل جديد يحمل الرسالة القرآنية بصوتٍ راقٍ وأداء متميّز يعكس جماليات المدرسة المصرية.

وأوضح أن الوزارة ستمنح المواهب التي تكشفها المسابقة فرصة إمامة المصلين في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وربط الأجيال الجديدة بروح التلاوة المصرية العريقة.

وفيما يخص تفاصيل المسابقة، أعلنت وزارة الأوقاف استمرار فتح باب التسجيل حتى الجمعة 8 أغسطس 2025، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وتشمل المنافسة فرعين رئيسيين هما: التجويد والترتيل، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه، موزعة كالتالي:

مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في التجويد، ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في الترتيل، بينما يحصل الفائزان بالمركز الثاني في كل فرع على 500 ألف جنيه، والمركز الثالث على 250 ألف جنيه.

وتجرى مراحل التصفيات تحت إشراف لجان متخصصة من كبار العلماء والقراء، لضمان التقييم وفق أعلى معايير الإتقان في الأداء، صحة الأحكام، جمال الصوت، ودقة التلاوة.