النيابة تصطحب المتهمين بإنهاء حياة شخصين أخذًا بالثأر لتمثيل جريمتهم بالبحيرة

اصطحبت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، المتهمين بقتل شخصين أثناء خروجهما من حفل زفاف بالقرية لأحد الأماكن المماثلة لمكان ارتكاب الواقعة، داخل مقر محكمة الدلنجات، من أجل تمثيل كيفية ارتكاب الواقعة التي تم ارتكابها، بسبب مصرع شقيق المتهم الأول على يد أحد أشخاص عائلة المجني عليهما، بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات.

وقام المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وأمام فريق النيابة العامة المكون من المستشارين أحمد هشام ومصطفى صلاح، بإشراف المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية عبد العزيز فراج، بتمثيل كيفية تم ارتكاب واقعة قتل المجنى عليهما، باستخدام الأسلحة النارية، وكيفية الهروب من مسرح الجريمة.

وكان المستشاران، أحمد هشام، ومصطفى صلاح وكيلا النائب العام، تحت إشراف المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية عبد العزيز فراج قد قرروا حبس المتهمين بقتل شخصين أخذًا بالثأر أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.

وخلال تحقيقات فريق التحقيق بنيابة الدلنجات، والتي استمرت لأكثر من 14 ساعة برئاسة المستشارين مصطفى صلاح، وأحمد هشام اعترف المتهمان غيث ف، إبراهيم ع غ، ومحمد ع غ، بتنفيذ واقعة القتل العمد للمجنى عليهما، انتقامًا منهم على مقتل شقيق المتهم الأول، على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما.

واعترف المتهمون بجميع التفاصيل الخاصة بالتجهيز، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بتتبع المجني عليهما أثناء وجودهم في حفل زفاف بالقرية، وأيضا أسماء المحرضين على ارتكاب الواقعة، مع تحديد دور كل منهم قبل وبعد ارتكاب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط مرتكبي مقتل شخصين، أخذا بالثأر بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص قاموا بتنفيذ الواقعة بتلك الوحشية، نظرا لمقتل شقيق أحدهم على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وعدد من الطلقات النارية، المتبقية من ارتكاب تلك الواقعة المأساوية.

وكانت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها شخصان بإطلاق عدة أعيرة نارية أثناء خروجهم من حفل زفاف بالقرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، تم استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الآلي المستخدم في واقعة القتل، وعدد 57 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 69 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم.