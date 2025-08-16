ماريا إيونوفا: أوكرانيا لم تبدأ الحرب وروسيا تتحمل المسؤولية

قالت ماريا إيونوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، والمقررة يوم الإثنين المقبل، تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد، مؤكدة أن روسيا هي من بدأت العدوان، وأن الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول الأول عن استمرار النزاع.

قتلى مدنيون وأطفال جراء الغزو الروسي المتواصل

وأشارت إيونوفا خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القوات الروسية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينهم أطفال ونساء، ما يجعل الضغط الدولي على موسكو ضرورة ملحّة لوقف هذا التصعيد.

وأضافت أن زيارة زيلينسكي تحمل أهمية دبلوماسية كبرى، إذ تأتي في إطار تنسيق وثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على موسكو وإيجاد مسار لتحقيق السلام.

وشددت على أن دعم واشنطن وحلفائها لكييف لا يقتصر على البعد الأوكراني فقط، وإنما يعكس موقفًا مشتركًا يتعلق بأمن أوروبا بأسرها، لافتةً إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز موقع أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، من خلال زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية، وتشديد العقوبات على روسيا، بما يسهم في تمكين كييف من الدفاع عن أراضيها والتقدم نحو تسوية سلمية عادلة