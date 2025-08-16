إيونوفا: واشنطن والاتحاد الأوروبي شركاء أساسيون في الضغط على موسكو

وصفت البرلمانية الأوكرانية ماريا إيونوفا زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بأنها جزء من تنسيق وثيق مع الحلفاء في واشنطن والاتحاد الأوروبي للضغط على موسكو بهدف وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي لتحقيق السلام.

تعزيز المساعدات وتشديد العقوبات لتمكين كييف

وشددت إيونوفا على أهمية زيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، إلى جانب تشديد العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لتعزيز موقع أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، وتمكينها من الدفاع عن أراضيها.

أكدت «إيونوفا»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب، وإنما روسيا هي من شنت العدوان، مشيرة إلى أن القوات الروسية قتلت مدنيين وأطفالًا على مدار السنوات الماضية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول الأول عن استمرار الحرب وعليه أن يوقفها.

وأضافت أن زيارة زيلينسكي تحمل أهمية دبلوماسية كبرى، إذ تأتي في إطار تنسيق وثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على موسكو وإيجاد مسار لتحقيق السلام.