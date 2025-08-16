أشرف العشري: البيان العربي الإسلامي المشترك رسالة تحذير قوية لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يمثل رسالة شديدة اللهجة تجاه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه وضع ركائز واضحة يمكن البناء عليها في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العشري أن البيان جاء امتداداً لمجموعة من المواقف العربية والإسلامية المتتالية خلال الأسابيع الماضية، والتي عكست حالة من اليقظة والتأهب في التعامل مع التحركات الإسرائيلية.

وأكد أن البيان يُعد بمثابة رسالة تحذير مباشرة، تؤكد استعداد الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات جماعية لوقف الممارسات التي تهدد جهود السلام، وتعكس وحدة الموقف في مواجهة التحديات الراهنة.