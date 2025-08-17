قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: تشعر بالحماس

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

من المرجح أن تجد الطمأنينة في كلمات أحبائك، وتشعر بالحماس لمشاركة مشاعرك. المفاجآت الصغيرة تجلب لك السعادة، والدعم الصادق يشجعك على مواصلة مشاريعك الشخصية بثقة متجددة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

قد يجد السرطان العازب رابطًا غير متوقع عند الانفتاح على آماله إن الإنصات بانتباه لاحتياجات من تحب يبني الثقة ويعمق الروابط العاطفية. المجاملات اللطيفة والضحكات المشتركة تخلق جوًا من الحب والانسجام. تذكر أن تكون صادقًا وصبورًا، فالتواصل الصادق يُعزز الروابط ويزيد من الوحدة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

تذكر شرب كمية كافية من الماء واختيار أطعمة مغذية كالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. خذ فترات راحة قصيرة عند الشعور بالتعب، وتجنب إرهاق نفسك.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ثق بحدسك عند اتخاذ القرارات، وحدسك يُرشدك نحو حلول عملية. إذا واجهت مشروعًا صعبًا، قسّم العمل إلى خطوات أصغر لتجنب الشعور بالإرهاق.
حافظ على تنظيمك وتواصل بوضوح لضمان استمرارية التقدم، وأظهر موثوقيتك للمشرفين باستمرار.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

سيجد المهتمون بالتصميم الداخلي والهندسة المعمارية والإعلام والأدوية والدراسات الأكاديمية وإدارة الفنادق والتأمين أسبابًا لتغيير وظائفهم، سيكون التزامك هو السمة الرئيسية التي ستلعب دورًا رئيسيًا في الترقية أو التقييم.

برج السرطان السرطان توقعات برج السرطان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت الخميس

الزمالك

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد مواجهة المقاولون

الزمالك

أيمن يونس يهاجم يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد