محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن استيائه من نتيجة التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



صعوبة في اختراق الدفاعات

قال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “مثل هذه المباريات المغلقة تحتاج إلى فاعلية أكبر في الثلث الهجومي، واجهنا منافساً اعتمد على التكتل الدفاعي، وكان من الضروري أن نظهر جودتنا الهجومية بشكل أوضح، لكن الأمر كان صعباً في ظل الظروف التي خضنا فيها اللقاء.”

أرضية الملعب عائق أمام الأداء

وأكد المدير الفني أن أرضية ملعب المباراة لم تساعد لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم، موضحاً: “كي يسيطر اللاعبون على الكرة كانوا يحتاجون للمسها أكثر من مرة بسبب حالة الملعب، وهذا أثر على أسلوب لعبنا المعتاد القائم على التمرير السريع والاستحواذ.”

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يعتبر الأمر عذراً للتعادل، لكنه كان أحد الأسباب التي منعت الزمالك من حسم النتيجة لصالحه.

إشادة بناصر ماهر



وتحدث فيريرا عن صانع الألعاب ناصر ماهر قائلاً: “ناصر لاعب يمتلك جودة كبيرة، ونسعى لاستغلال إمكانياته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ليكون مؤثراً مع الفريق.



تغييرات هجومية متأخرة

وأضاف المدرب البلجيكي أنه دفع بمهاجم ثانٍ في الدقائق الأخيرة من اللقاء لمحاولة خطف الفوز، إلا أن الأرضية لم تساعد الفريق على تطبيق أسلوبه الهجومي بالشكل الأمثل.

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً: “بذلنا أقصى جهد من أجل الفوز، وكانت لدينا الرغبة والدوافع لحصد النقاط الثلاث، لكن التوفيق لم يكن بجانبنا. سنعمل على تصحيح الأخطاء والتحسن في الفترة المقبلة.”



انتهت المباراة بتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة واحدة إلى رصيده في جدول الدوري الممتاز.



