إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، باللاعبين، قبل مباراة فاركو، التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، أمس الأول الجمعة.

وقال كريم شحاتة عبر "قناة الحياة"، إن الخطيب اجتمع بلاعبي الأهلي، الأربعاء الماضي، وطالبهم بتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، مع التهديد بالخصم حال التفريط في أي نقاط.

ونقل كريم شحاتة الرسالة التي قالها الخطيب للاعبي الأهلي، قائلًا: "الكابتن الخطيب قال لللاعيبة اللي قدامي دول أحسن لاعيبة في مصر، وأنتم بتطلبوا أي حاجة مش بنتأخر، فلوس، ترضيات، إعلانات عشان عقودكم كبيرة جدًا".

وأضاف خلال نقله رسالة الخطيب، قائلًا: “الكابتن الخطيب قال أنا مش هقبل أي تعادل أو خسارة الفترة المقبلة، أي نقطة الأهلي هيخسرها بخصم مليون جنيه”.