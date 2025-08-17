تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا بكفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 415 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الخادمية وقراجه والقنطرة البيضاء ومسير وعزبة الكوم ودقميرة والمرابعين بمركز كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن تنظيم المعرض جاء بناءً على تعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأكد أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

يذكر أن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.