فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة تعديات على الشوارع بواحة الخارجة في الوادي الجديد على نفقة المتعدي

جانب من التعديات
جانب من التعديات
منصور ابوالعلمين

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تعديات على الشوارع، وذلك حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات على أملاك الدولة.

أوضح المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أنه حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري تحركت لجنة من الإدارة الهندسية بقيادة مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة، لإزالة تعدٍ يتمثل في بروز بالدور الأرضي بغرض إنشاء بلكونات لاستخدامها كمحلات، وذلك بمنطقة السبط شارع "بيوخره".

وأضاف جهاد أن اللجنة انتقلت على الفور إلى الموقع، وجرت الإزالة بمعرفة المواطن في المهد علي نفقته الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على ممتلكات الدولة، سواء كانت أراضي أو شوارع أو بروز خارجي يؤثر على المظهر العام، وتناشد المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات حرصًا على الصالح العام.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعديات الخارجة

