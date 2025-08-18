قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: خذ وقتك الكافي

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

قد تشعر بما يشعر به الآخرون دون كلام. محادثة هادئة كفيلٌ بتبديد القلق. ثق بقلبك وشارك الآخرين الراحة. وقفة تأمل تساعدك على الحفاظ على توازنك. طبيعتك ستقوي روابطك مع أحبائك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

سؤال لطيف قد يفتح بابًا للحديث الصادق. شاركه ما في قلبك وأنصت إليه جيدًا، إذا كنت عازبًا، فثق بحدسك عند مقابلة أشخاص جدد. هدية بسيطة أو رسالة قصيرة قد تُظهر اهتمامك. كن وفيًا لمشاعرك ودع الثقة تنمو في كل لحظة. اتبع حدسك لتحقيق أفضل النتائج..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 جرب تمارين التمدد الخفيفة أو المشي لمسافة قصيرة لتخفيف توتر العضلات، إذا شعرت بالتوتر، أغمض عينيك وعد أنفاسك البطيئة. تجنب المهام الشاقة التي تُرهقك.

برج العقرب مهنيا

قد تجد طريقة جديدة لحل مشكلة دون ضجة. قد تُلهمك مشاركة الأفكار بنصيحة مفيدة من زميل في الفريق. تجنب التسرع؛ خذ وقتك الكافي للثقة قبل اتخاذ أي إجراء. إذا واجهت عقبة، فتراجع وفكّر بهدوء. ثق بحدسك الداخلي ليرشدك نحو خيارات حكيمة في العمل اليوم، كن منفتحًا على الدروس الصغيرة في كل لحظة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا طرأت عليك فكرة شراءٍ مغرية، فاطلب رأي أصدقائك المقربين بصدق قبل اتخاذ القرار. احتفظ بسجلاتٍ دقيقة للفواتير والاشتراكات لتجنب المفاجآت، سيرشدك مزيجٌ من الحدس والتحليل العملي نحو مزيدٍ من الأمان والثقة.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم

أصالة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
هنادي مهنا
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
