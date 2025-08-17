"الرحمة مفتاح السعادة وعنوان التواصل الإنساني".. مبادرة يطلقها الأزهر بالوادي الجديد

أطلق الدكتور رفاعي عبدالحق، أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوادي الجديد، مبادرة بعنوان : الرحمة مفتاح السعادة وعنوان التواصل الإنساني، بمسجد الشلايلة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور رفاعي عبدالحق، إن الرحمة هي جوهر الإنسانية وروح العلاقات بين الناس، وهي الشعور الطيب الذي يجعلنا نتعاطف مع آلام الآخرين ونمد لهم يد العون بلطف ودفء.

وأضاف أنه في عالمنا اليوم، تزداد الحاجة للرحمة لما تحمله من قدرة على تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية. قال تعالى: *"وَقَولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"* (البقرة: 83)، فالكلمة الطيبة والرفق أساس الرحمة والتواصل الفعّال.

وأشار إلى أن الرحمة ليست مجرد مشاعر، بل أفعال تظهر في التسامح مع من يخطئ، والعون لكل محتاج، والاستماع بفهم دون حكم، كما قال النبي ﷺ: *"الراحمون يرحمهم الرحمن"*، فمن يزرع الرحمة يحصد حب الناس وبركات الله.

وأكد أن الرحمة تخلق بيئة يسودها السلام والاحترام، وتساهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة تحدياته بتعاطف ومحبة، لذا، علينا أن نغرس الرحمة في قلوبنا وفي تعاملاتنا اليومية، فهي مفتاح السعادة الحقيقية والنجاح الإنساني.

ودعا الدكتور رفاعي عبدالحق إلي نشر هذه المبادرة في ربوع المحافظة، وذكر أن أعضاء الفرع سيشاركون في هذه المبادرة بالمساجد ومراكز الشباب والمدارس وجميع الأماكن التي يوجد بها تجمعات كالمقاهي والكافتريات؛ لنشر قيمة الرحمة في المجتمعات.