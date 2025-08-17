مصر تهزم أيسلندا وتحصد المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

نجح المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا بقيادة مديره الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، في حصد المركز الخامس ببطولة العالم رقم 11 والمقامة في مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري.

وحقق الفراعنة المركز الخامس عقب الفوز على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 33-31، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد تأخر في النتيجة مع نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة 12-17، قبل أن يعدلوا من أوضاعهم وينجحوا في تحقيق الفوز الغالي.

ومن المقرر، أن تقام المباراة النهائية في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة

وتضم القائمة النهائية: حراس المرمی: یوسف عبد الهادي – عمر فتحي – مصطفى عادل

جناح أيسر: عمر بركة – حازم الصباغ

ظهير أيسر: أحمد حلمي مصبح – عادل أحمد سعد – يحيى الكردي

صانع الألعاب: يوسف عبد الغني – حمزة وليد المرسى.

ظهير أيمن: محمد عدلان – يوسف عمرو “2008” – سيف الدين جلال

جناح أيمن: زیاد أحمد عواد – عبد الرحمن أشرف رشاد.

الدائرة: محمد أحمد إسماعيل – حسين محمد – علي مدبولي.