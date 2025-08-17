قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تهزم أيسلندا وتحصد المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

مصر وايسلندا
مصر وايسلندا
محمد سمير

نجح المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا بقيادة مديره الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، في حصد المركز الخامس ببطولة العالم رقم 11 والمقامة في مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري.

وحقق الفراعنة المركز الخامس عقب الفوز على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 33-31، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد تأخر في النتيجة مع نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة 12-17، قبل أن يعدلوا من أوضاعهم وينجحوا في تحقيق الفوز الغالي.

ومن المقرر، أن تقام المباراة النهائية في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة

وتضم القائمة النهائية: حراس المرمی: یوسف عبد الهادي – عمر فتحي – مصطفى عادل

جناح أيسر: عمر بركة – حازم الصباغ

ظهير أيسر: أحمد حلمي مصبح – عادل أحمد سعد – يحيى الكردي

صانع الألعاب: يوسف عبد الغني – حمزة وليد المرسى.

ظهير أيمن: محمد عدلان – يوسف عمرو “2008” – سيف الدين جلال

جناح أيمن: زیاد أحمد عواد – عبد الرحمن أشرف رشاد.

الدائرة: محمد أحمد إسماعيل – حسين محمد – علي مدبولي.

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا فيرناندو باربيتو المركز الخامس بطولة العالم المنتخب الأيسلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

محافظة اسوان

تصل لـ44درجة .. ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان وتحذير بعدم التعرض لأشعة الشمس

العيادات المغلقة

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق سياحية في جنوب سيناء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

المزيد