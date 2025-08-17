الرقابة المالية: 640 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للقطاع المالي غير المصرفي خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يونيو 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 640.1 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2025.

وأظهر التقرير أن قيمة إصدارات الاسهم سجلت نحو 334.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي يوينو 2025، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 52.5 مليار جنيه.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 84.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وخلال الـ 6 أشهر الأولي من 2025 سجلت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 49.2 مليار جنيه، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي بلغت 38.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 59 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام.

فيما أشار تقرير هيئة الرقابة المالية عن التمويلات الممنوحة لقطاع التمويل العقاري، بأنها سجلت 22.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025.