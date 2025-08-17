قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
حمدي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته ويستكمل العلاج بمنزله |تفاصيل

تقى الجيزاوي

غادر الفنان القدير حمدي إسماعيل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب أزمة دقيقة تعرض لها مؤخرًا تمثلت في نزيف بالمخ وتمدد في الأوعية الدموية استدعت تدخلًا عاجلًا بالقسطرة المخية.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن حالة الفنان استقرت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مما سمح بخروجه من المستشفى، على أن يستكمل فترة النقاهة والعلاج داخل منزله تحت متابعة دقيقة من الأطباء المتخصصين، لضمان عودته إلى كامل صحته في أقرب وقت.

كان إسماعيل قد خضع لمرحلة رعاية مشددة داخل العناية المركزة، حيث اتخذ الأطباء قرارًا حاسمًا بمنع الزيارة لعدة أيام حفاظًا على استقرار وضعه الصحي ومنحه الراحة اللازمة، وهو ما ساعد على تجاوز المرحلة الحرجة والتمهيد لعودته إلى منزله وسط أسرته ومحبيه.

الفنان حمدي إسماعيل، الذي يعد أحد أبرز أبناء جيله، عرفه الجمهور عبر أدوار وطنية مؤثرة تركت بصمة قوية في ذاكرة الدراما المصرية، من بينها مشاركته في "السقوط في بئر سبع" و*"الكتيبة 101"*، حيث جسّد شخصيات بطولية تعكس روح التضحية والانتماء. كما عبّر في أكثر من مناسبة عن حلمه بتجسيد شخصية المشير محمد حسين طنطاوي، الذي كان يعتبره قدوة ورمزًا للانضباط والشموخ العسكري.

ويترقب الوسط الفني وجمهور إسماعيل تعافيه الكامل وعودته إلى الشاشة بعد هذه المحنة الصحية، وسط دعوات صادقة بأن يستعيد عافيته ليواصل مسيرته الفنية والإنسانية التي طالما ارتبطت بالوطن والانتماء.

