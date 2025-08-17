حمدي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته ويستكمل العلاج بمنزله |تفاصيل

غادر الفنان القدير حمدي إسماعيل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب أزمة دقيقة تعرض لها مؤخرًا تمثلت في نزيف بالمخ وتمدد في الأوعية الدموية استدعت تدخلًا عاجلًا بالقسطرة المخية.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن حالة الفنان استقرت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مما سمح بخروجه من المستشفى، على أن يستكمل فترة النقاهة والعلاج داخل منزله تحت متابعة دقيقة من الأطباء المتخصصين، لضمان عودته إلى كامل صحته في أقرب وقت.

كان إسماعيل قد خضع لمرحلة رعاية مشددة داخل العناية المركزة، حيث اتخذ الأطباء قرارًا حاسمًا بمنع الزيارة لعدة أيام حفاظًا على استقرار وضعه الصحي ومنحه الراحة اللازمة، وهو ما ساعد على تجاوز المرحلة الحرجة والتمهيد لعودته إلى منزله وسط أسرته ومحبيه.

حمدي إسماعيل

الفنان حمدي إسماعيل، الذي يعد أحد أبرز أبناء جيله، عرفه الجمهور عبر أدوار وطنية مؤثرة تركت بصمة قوية في ذاكرة الدراما المصرية، من بينها مشاركته في "السقوط في بئر سبع" و*"الكتيبة 101"*، حيث جسّد شخصيات بطولية تعكس روح التضحية والانتماء. كما عبّر في أكثر من مناسبة عن حلمه بتجسيد شخصية المشير محمد حسين طنطاوي، الذي كان يعتبره قدوة ورمزًا للانضباط والشموخ العسكري.

ويترقب الوسط الفني وجمهور إسماعيل تعافيه الكامل وعودته إلى الشاشة بعد هذه المحنة الصحية، وسط دعوات صادقة بأن يستعيد عافيته ليواصل مسيرته الفنية والإنسانية التي طالما ارتبطت بالوطن والانتماء.