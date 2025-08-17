الغندور يثير الجدل بشأن أزمة الأهلي وبيراميدز على أحقية الدوري الماضي

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن قرار المحكمة الدولية بشأن أزمة الأهلي و بيراميدز علي أحقية الفوز بالدوري العام الماضي.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:إذا اقتنعت بالأوراق و المستندات،من الممكن هذا الشهر تحسم المحكمة الرياضية الدولية قضية الدوري للموسم الماضي و التي تشهد صراع قضائي بين الأهلي و بيراميدز علي أحقية الفوز بالدوري العام.

وسادت حالة من القلق الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وجهاز الكرة، بعد ورود أنباء عن نشاط نادي بيراميدز في الشكوى المقدمة منه لدى المحكمة الرياضية الدولية، بشأن أحقيته في الفوز بدرع الدوري الممتاز عن الم سم الماضي 2024-2025، والتي لم تحسم بشكل نهائي.



وانتشرت منذ ساعات معلومات داخل النادي الأهلي، تسببت في قلق كبير على كافة الأصعدة، حيث تشير إلى تفسير رابطة الأندية للمحكمة الرياضية الدولية عن موقف النادي الأهلي من عدم خوض لقاء القمة ضد الزمالك في الدوري.



مصدر القلق يأتي من تخوف البعض داخل القلعة الحمراء، من إمكانية تفسير رابطة الأندية لعدم حضور فريق كرة القدم، للمواجهة مع الزمالك بالانسحاب من خوض اللقاء، رغم وجود سبب قوي لدى إدارة القلعة الحمراء، والمتمثل في عدم قدرة رابطة الأندية واتحاد الكرة على توفير حكم أجنبي.



القلعة الحمراء تؤكد صحة موقفها من أزمة درع الدوري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف النادي ولجنة الكرة، بشأن مباراة القمة الماضية أمام الزمالك، مشيرا الى أن الفريق لم يحضر للقاء بسبب عدم وجود حكم أجنبي، رغم إعلان رابطة الأندية واتحاد الكرة عن وجود حكم من خارج الدوري المصري لتحكيم اللقاء.



وشدد المصدر على صحة موقف النادي الأهلي، في ظل وجود محاولات من جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف استقدام حكم من السعودية، كما كان هناك محاولات من أجل تأجيل اللقاء إنقاذا للموقف، لكن رفض نادي الزمالك أي تأجيل للمواجهة.