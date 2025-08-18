تامر عبدالحميد لمحللي أداء الزمالك: الكلام ده تقوله لما تكون تاجر بلح

وجه تامر عبدالحميد نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، رسالة حادة، لمبرري مستوى فريق الفارس الأبيض غير الجيد، بأن الفريق في مرحلة البناء.

وقال تامر عبدالحميد في قناته على "يوتيوب": “البعض هيقولك إحنا (الزمالك) محتاجين وقت ومفيش مشروع ينجح من البداية، وأنا بقول الكلام ده يتقال لما تكون تاجر قماش أو بلح وبتتاجروا فيه”.

وتابع: "اللي يقول إن النادي محتاج وقت علشان الشغل بيان الكلام، قوله الكلام ده مش صح ده في التجارة"، مضيفا: "لكن ده نادي الزمالك مش فريق لسة طالع!! والكلام ده يتقال في ميدان الموسكي أو في العتبة".





