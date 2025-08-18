هاجر الشرنوبي تدعو لأنغام: ربنا يشفيها ويعفي عنها

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على الدعاء للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث خضعت لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت هاجر الشرنوبي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: "أرجو الدعاء للنجمة أنغام بالشفاء، ربنا يشفيها ويعفي عنها وتقوم بالسلامة يا رب".

كان كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة، وكتب عبر “فيسبوك” :"لكل جمهور انغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة انغام بتعاني من ألم شديد جدا".

وأضاف: “كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم.. تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وارقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وتابع :"مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى.. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة أن شاء الله".