حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
يرجع علي ماتش بيراميدز.. خالد الغندور يعلق على ازمة محمد هاني

يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي خالد الغندور علي ازمة اللاعب محمد هاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


 

وكتب الغندور :" عقوبة محمد هاني مباراة واحدة غزل المحلة و يرجع علي ماتش بيراميدز دي توقعاتي".

وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، تطالب فيها بمراجعة قرار طرد اللاعب محمد هاني، قائد الفريق، خلال المباراة الأخيرة أمام فاركو بالدوري، معتبرة أن القرار لم يكن صحيحًا وأنه جاء في ظروف لا تعكس أي تعمد لإضاعة الوقت أو مخالفة تستحق البطاقة الحمراء.

وأوضحت إدارة الأهلي في شكواها أن لحظة استبدال هاني جاءت في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، والفريق كان متقدمًا برباعية نظيفة، وهو ما ينفي تمامًا وجود أي دافع لإهدار الوقت، خاصة أن الأهلي لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب في أي من مبارياته.

وأضاف النادي أن محمد هاني، باعتباره قائد الفريق، كان مُلزمًا بتسليم شارة القيادة إلى أحد زملائه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما قام به بالفعل بتسليمها لأقرب لاعب بجواره، وذلك بشكل طبيعي ودون تعطيل اللعب، إلا أن الحكم اعتبر الأمر إضاعة للوقت وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وشدد الأهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة على أن الطرد يؤثر على الفريق في المباريات المقبلة، نظرًا لغياب هاني عن المشاركة، وطالب بضرورة مراجعة القرار من قِبل لجنة الحكام برئاسة رئيسها الحالي، خاصة أن الواقعة مثبتة بالفيديو ويمكن العودة إليها للتأكد من أن ما حدث لم يكن يستوجب الطرد.

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

