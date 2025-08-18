قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
فن وثقافة

مراد مكرم عن رحيل تيمور تيمور: مات بطل

مراد مكرم
مراد مكرم
يمنى عبد الظاهر

نعى الفنان مراد مكرم، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا غرقًا في حادث مأساوي أثناء وجوده مع نجله على متن مركب انقلب بسبب الموج.

وكتب مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان الله، من أيام كنت قاعد بفكر، لو بنتي أو ابني تعرضوا لخطر ما، وأنا موجود يا تري ربنا هيديني القوة ورد الفعل السريع إلى يخليني انقذهم؟ النهارده كنت في عزاء تيمور تيمور مدير التصوير، وكنت عرفت انه مات غرقان، وبعدين عرفت القصة أنه كان في مركب مع ابنه والمركب اتقلب من الموج، علشان ينقذ ابنه مات هو".

وأضاف: "قمة الرجولة والنبل والعطاء، وكأن ربنا بيرد عليا في تجربة حد تاني.. الله يرحمك يا تيمور، قابلتك مرات قليلة بس كنت دايما بتسيب انطباع مفرح في قلوب إلى بيقابلوك".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت، أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.

