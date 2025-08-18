كريم الشناوي ينعي صديقه تيمور تيمور: لسة حكايات كتير

نعى المخرج كريم الشناوي صديقه الراحل مدير التصوير تيمور تيمور، برسالة تحمل كلمات مؤثرة.

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: “بدري قوي يا تيمور… بدري قوي، لسة حكايات كتير وقعدات كتير، لسة أيام تصوير في جو تحت الصفر وأيام تصوير في عز الصيف، بس كلهم فيهم ضحكك وأغانيك وحكاياتك، ربنا يرحمك ويصبر حبايبك يا تيمور”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.