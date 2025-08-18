قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
رياضة

كريم الشناوي ينعي صديقه تيمور تيمور: لسة حكايات كتير

تيمور تيمور
تيمور تيمور
يمنى عبد الظاهر

نعى المخرج كريم الشناوي صديقه الراحل مدير التصوير تيمور تيمور، برسالة تحمل كلمات مؤثرة.

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: “بدري قوي يا تيمور… بدري قوي، لسة حكايات كتير وقعدات كتير، لسة أيام تصوير في جو تحت الصفر وأيام تصوير في عز الصيف، بس كلهم فيهم ضحكك وأغانيك وحكاياتك، ربنا يرحمك ويصبر حبايبك يا تيمور”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.

المخرج كريم الشناوي تيمور تيمور الراحل مدير التصوير باسم سمرة ريهام عبدالغفور كريم الشناوي

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

