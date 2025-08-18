قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى..وهذه عقوبة الانضمام للجماعة

معتز الخصوصي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار محكمة جنايات بمد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى.

وكتب أحمد موسى عبر حسابة بموقع إكس: “خبر مهم للغاية قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بغرفة المشورة  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان ، مد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى”.

و تابع أحمد موسى: “تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار  ومن  بينهم : محمود عزت ومحمود حسين  ورضا فهمى وجمال حشمت وسعد الحسينى وأمير بسام ومحمود الإبيارى ومحمود محمد الإبيارى ومحى الزايط وعلا يوسف القرضاوى وهمام على يوسف ومدحت الحداد ، وآخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي”، وقررت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج فى الوقائع المصرية.

وأضاف ‏ملحوظة: “شمل قرار المحكمة بمد إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين  أسماء بعض الإرهابيين الذين يحتمل أن يكونوا ماتوا  ومنهم يوسف القرضاوى ، لأنه لم يتقدم أحد من ذويهم بشكل رسمى ما يفيد أنهم ماتوا ، وقد يكونوا متعمدين ذلك ، وقد أشارت المحكمة فى قرارها الى هذه المسألة”.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

