مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى..وهذه عقوبة الانضمام للجماعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار محكمة جنايات بمد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى.

وكتب أحمد موسى عبر حسابة بموقع إكس: “خبر مهم للغاية قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان ، مد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى”.

و تابع أحمد موسى: “تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ومن بينهم : محمود عزت ومحمود حسين ورضا فهمى وجمال حشمت وسعد الحسينى وأمير بسام ومحمود الإبيارى ومحمود محمد الإبيارى ومحى الزايط وعلا يوسف القرضاوى وهمام على يوسف ومدحت الحداد ، وآخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي”، وقررت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج فى الوقائع المصرية.

وأضاف ‏ملحوظة: “شمل قرار المحكمة بمد إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين أسماء بعض الإرهابيين الذين يحتمل أن يكونوا ماتوا ومنهم يوسف القرضاوى ، لأنه لم يتقدم أحد من ذويهم بشكل رسمى ما يفيد أنهم ماتوا ، وقد يكونوا متعمدين ذلك ، وقد أشارت المحكمة فى قرارها الى هذه المسألة”.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.