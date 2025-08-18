عمرو الدردير يكشف عن مفاجأة بشأن ازمة الحكم محمد معروف مع محمد هاني

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن أزمة الحكم محمد معروف واللاعب محمد هاني نجم الأهلي.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"اتحاد الكرة لم يوقف الحكم محمد معروف ، ومحمد هاني مصيره سيتحدد غدا في اجتماع لجنة الحكام برئاسة أوسكار ، كل ما تردد في الأزمة كلام في الهواء ، هجوم ميدو علي فيريرا له مبرره ، والزمالك يعود للجناح البرازيلي في اليمين والأنجولي في اليسار أمام مودرن باستاد السلام".

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي سوف يقوم بتحويل المبلغ المالي لاتحاد الكرة من اجل استقطاب حكام اجانب لادارة مواجهة بيراميدز خلال الساعات المقبلة، موضحا ان النادي طالب بضرورة جلب حكام مميزين من الصف الأول في أوروبا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: هناك عدة عروض رسمية وصلت إلى اتحاد الكرة بشأن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: حتى الآن، هناك امكانية كبيرة لإقامة البطولة في الإمارات، وسوف يتم الاعلان الرسمي عن المكان قريبًا.