نجم ميلان يقترب من الدوري الإنجليزي

اتفق المهاجم السويسري نوه أوكافور، لاعب ميلان، مع نادي ليدز يونايتد حول الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن المفاوضات بين ليدز وميلان لم تُحسم بعد، في ظل عدم موافقة النادي الإيطالي حتى الآن على رحيل اللاعب.

وكان أوكافور قد عاد مؤخرًا إلى سان سيرو عقب فترة إعارة ناجحة مع نابولي استمرت 6 أشهر، وتوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

يذكر أن الدولي السويسري انضم إلى ميلان في صيف 2023 قادمًا من ريد بول سالزبورج مقابل 15.5 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 43 مباراة في الدوري الإيطالي بقميصي ميلان ونابولي، أحرز خلالها 7 أهداف.