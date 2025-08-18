قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يتفقد الأحوال الرعوية لكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

تفقد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا. 

وبدأت الزيارة بصلوات رياضة صوم السيدة العذراء، التي ترأسها صاحب الغبطة، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، حيث ألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك تأملًا روحيًا للحاضرين حول "عرس قانا الجليل"، مؤكدًا أن مريم دائمًا تتدخل لحل المشكلات وتحويلها إلى فرح.

العقائد المريمية

وفي اليوم التالي، ترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي، حيث منح غبطته درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة الكنيسة.

وفي كلمة العظة، تحدث غبطة البطريرك عن "العقائد المريمية"، خاصة عقيدة انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وأكد صاحب الغبطة لجميع المحتفى بهم أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير، طالبًا منهم مساعدة شعب الكنيسة في الصلاة والترتيل، وحفظ الألحان الطقسية، والتعمق في معانيها، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

