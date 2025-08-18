البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يتفقد الأحوال الرعوية لكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

تفقد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

وبدأت الزيارة بصلوات رياضة صوم السيدة العذراء، التي ترأسها صاحب الغبطة، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، حيث ألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك تأملًا روحيًا للحاضرين حول "عرس قانا الجليل"، مؤكدًا أن مريم دائمًا تتدخل لحل المشكلات وتحويلها إلى فرح.

العقائد المريمية

وفي اليوم التالي، ترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي، حيث منح غبطته درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة الكنيسة.

وفي كلمة العظة، تحدث غبطة البطريرك عن "العقائد المريمية"، خاصة عقيدة انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وأكد صاحب الغبطة لجميع المحتفى بهم أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير، طالبًا منهم مساعدة شعب الكنيسة في الصلاة والترتيل، وحفظ الألحان الطقسية، والتعمق في معانيها، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.