دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يتسلم جزءا من رفات الشهيدين أغابوس والأنبا صرابامون

تسلم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون جزءًا من رفات الشهيد أغابوس الرسول (أحد السبعين رسولاً) وجزءًا من رفات الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نقيوس.

واستقبل رهبان الدير الرفات المقدسة لدى وصولها، بالألحان والتماجيد وسط فرحة كبيرة من الآباء الرهبان، ووضع نيافة الأنبا أغابيوس الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي الرفات، ثم تم وضعها في المقصورة التي تم تجهيزها لهذا الغرض في كنيسة الأنبا صرابامون الأسقف والشهيد الخاصة بالآباء الرهبان داخل منطقة القلالي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديس الأنبا صرابامون أسقف نقيوس في ٢٨ هاتور، بينما تُعَيِّد بتذكر استشهاد القديس أغابوس يوم ٤ أمشير.