إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعليق مثير من إنفانتينو بعد العنصرية في كأس ألمانيا

القسم الرياضي

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، إن واقعتي إساءة عنصرية شابتا في مباريات كأس ألمانيا غير مقبولة.


جاءت تصريحات إنفانتينو بعد يوم من تصريح كريستوفر أنطوي-أجاي، لاعب شالكه، بتعرضه لإساءة عنصرية في مباراة كأس ضد لوكوموتيف لايبزيج، وقد أطلق عليه المشجعون صافرات استهجان طوال المباراة بعد إبلاغهم بالحادثة.


وفي حادثة أخرى، تعرّض لاعب بديل من كايزرسلاوترن لإساءة عنصرية أثناء الإحماء في مباراة ضد آر إس في آينتراخت، وفقًا لمدرب الفريق. 


ولم يُسمّ اللاعب المتضرر، ووقعت الحادثتان في الوقت الذي استضافت فيه أندية من الدرجات الأدنى من ألمانيا الشرقية سابقًا فرقًا أكبر في مباريات الدور الأول.


وكتب إنفانتينو على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا الاسم الألماني للبطولة: "من غير المقبول وقوع حوادث في مباراتين من كأس ألمانيا في ألمانيا، كرة القدم لا مكان فيها للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز".


وأوضح إنفانتينو بأن لجنة صوت اللاعبين التابعة للفيفا ستكون على اتصال بالاتحاد الألماني لكرة القدم.


وأضاف: "يقف الجميع في الفيفا، ولجنة صوت اللاعبين، ومجتمع كرة القدم بأكمله مع جميع المتأثرين بهذه الأحداث، نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، وبأن يتخذ منظمو المسابقات وسلطات إنفاذ القانون الإجراءات المناسبة".


وقال نادي شالكه إن أنطوي-أدجي قدم شكوى بشأن الحادث الذي وقع في لوكوموتيف لايبزيج، وأن الشرطة تحقق في الحادث، أما في آر إس في آينتراخت، حدد المشجعون ورجال الأمن بسرعة الجاني المزعوم، وهتف مشجعو الفريقين "ارحلوا أيها النازيون"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاءت هذه الحوادث في ألمانيا بعد يومين من إعلان مهاجم بورنموث، أنطوان سيمينيو، تعرضه لإساءة عنصرية من قبل أحد المشجعين أثناء لعبه في ليفربول، وتوقفت المباراة لفترة وجيزة بينما تحدث الحكم إلى مدربي وقائدي الفريقين.


وأعلنت الشرطة يوم السبت الماضي اعتقال رجل - يبلغ من العمر 47 عامًا - من ليفربول للاشتباه بارتكابه جريمة عنصرية تتعلق بالنظام العام، وتم احتجازه للتحقيق معه وصرح إنفانتينو بأن لجنة صوت اللاعبين التابعة للفيفا ستتواصل مع سيمينيو.

إنفانتينو فيفا الاتحاد الدولي كأس ألمانيا

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

