العلمين الجديدة من جواهر البحر المتوسط .. إنفانتينو فى مصر | ما السبب؟

وقع اختيار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علي العلمين الجديدة كوجهة سياحية لقضاء إجازته حيث استقبله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعرب صبحي عن ترحيبه بزيارة إنفانتينو إلى مصر، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعكس المكانة السياحية المتميزة لمدينة العلمين.

وقال: "نرحب بالسيد جياني إنفانتينو في بلده الثاني مصر، ونثمّن اختياره لمدينة العلمين لقضاء إجازته مع أسرته، مما يؤكد ثقة القيادات الرياضية العالمية في المقومات السياحية المصرية".

جياني إنفانتينو يؤكد مصر إحدى جواهر البحر المتوسط

و عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بقضاء إجازته الصيفية في مصر، وشدد على خصوصية كرة القدم في بلد وصفه بأنه فخور باللعبة.

وقال رئيس "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد كان لي الشرف أن أتلقى مكالمة هاتفية من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وأن ألتقي صديقي المميز دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصحبة المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس "فيفا" ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في الساحل الشمالي بمصر، إحدى جواهر البحر المتوسط".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي رسالته قائلًا: "مصر بلد فخور بكرة القدم، ويسعدني دائمًا تجربة تلك الطاقة والالتزام هنا".

من هو جياني إنفانتينو؟

جياني إنفانتينو، من مواليد 23 مارس 1970 في بلدة بريغ-غيليس بسويسرا، هو رجل أعمال سويسري-إيطالي يشغل حالياً منصب الرئيس التاسع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تولى المنصب في 26 فبراير 2016، بعد أن شغل سابقاً منصب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

برُز إنفانتينو كمرشح رئيسي لرئاسة الفيفا خلال مؤتمرها الاستثنائي عام 2016، وحظي بدعم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

ومنذ انتخابه، كان من أبرز أولوياته توسيع بطولة كأس العالم لتشمل 40 منتخباً.

ويعرف إنفانتينو بمواقفه الحازمة بشأن القضايا الدولية، إذ انتقد عام 2017 قرار حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، مؤكدًا أن تنظيم بطولات الفيفا يتطلب حرية تنقل كاملة للمنتخبات والجماهير.