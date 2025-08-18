صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرنامج "تكافل وكرامة" يعكس قناعة القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن توجيه المزيد من الموارد لبرامج الدعم الاجتماعي يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز من ترسيخ العدالة الاجتماعية، بينما يساهم الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ومؤهل لقيادة مسيرة التنمية.

وشدد نائب الدقهليه، على أن هذه القرارات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتؤكد أن الدولة ماضية في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن التركيز على خفض أعباء الدين العام يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الخدمات والمشروعات التنموية.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه ، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تجسد رؤية شاملة لبناء دولة قوية وعصرية، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء، وتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن في حياته اليومية.