زيلينسكي: أشكر الرئيس ترامب على عمله من أجل وقف القتال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال إنه أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمله من أجل وقف القتال.

وفي وقت سابق أعلن رئيس أوكرانيا، أن بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وقال الدكتور إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إنّ اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، والذي سيجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدد من القادة الأوروبيين، يعد أحد أكثر الاجتماعات أهمية وإثارة في المكتب البيضاوي، خاصة في ضوء السياق التاريخي للعلاقات بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وما أثير من جدل في 27 فبراير الماضي.

وأوضح أوس أن زيلينسكي لن يكون وحيدًا في هذا الاجتماع، بل سيكون محاطًا بداعمين كبار من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، والمستشار الألماني، ورئيس فرنسا، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء بريطانيا، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف أوس، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرسالة الأساسية التي يحملها هذا الوفد الرفيع موجهة مباشرة إلى دونالد ترامب، مفادها أن الدول الأوروبية والغرب بشكل عام يقف في صف أوكرانيا، وأن أي مقترحات للتنازل عن الأراضي الأوكرانية المحتلة غير مقبولة.