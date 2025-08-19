أخبار التوك شو| حقيقة إجبار طلاب الثانوية العامة لاختيار نظام البكالوريا ومصادر تكشف موافقة حماس على مقترح مصر وقطر لوقف النار بغزة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابزرها في سياق التقرير التالي.

عاجل| ترامب: اتفاق السلام بين روسيا اوكرانيا اصبح قابل للتحقيق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه هدفنا الأول وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في اوكرانيا.

ترامب: سنسعى إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، قال إنه سنسعى إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سنبحث مع الأوروبيين الضمــانــات الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا.

ضياء رشوان: قطاع غزة يحتاج إلى إنقاذ عاجل والأمر لا يحتمل الانتظار

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ حدة الأزمة في قطاع غزة بلغت منتهاها، والشاهد على هذا ليس فقط التقارير الفلسطينية أو التقارير الأممية التي تصدر عن جهات أممية مختصة ذات طابع إنساني، لكن أيضاً ما نراه في العالم الغربي، والأوروبي.

بسمة وهبة: الداخلية طهرت البلد من "التيك توكر".. وكفاية سلبيات وهري في الفاضي

في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن هناك شراهة غير مبررة لنشر الأخبار السلبية التي قد تؤثر سلباً على صورة مصر في الداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذه الأخبار قد تساهم في نشر الفتن الطائفية وتؤدي إلى تشويه السمعة الوطنية.



وقالت بسمة وهبة: " كفاة هري في الفاضي.. وكفاية سلبيات.. نعم، هناك جهود واضحة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مختلف المجالات، سواء في السياسة أو الرياضة أو الفن أو المجتمع بشكل عام. ومع ذلك، ما نراه في كثير من الأحيان هو تزايد نشر الأخبار السلبية، التي تمنح انطباعًا خاطئًا عن وطننا، رغم أنه مليء بالإيجابيات والفرص."

أحمد السبكي يرد على طليقة «سفاح التجمع»: الفيلم مختلف تمامًا عن الواقع

هاجم المنتج أحمد السبكي طليقة «سفاح التجمع» بعد تصريحاتها الأخيرة عن فيلمه الجديد من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أنها تحاول إثارة الجدل دون مبرر.

وقال السبكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن الطليقة انفصلت عن المتهم منذ سبع سنوات، متسائلًا عن سبب حديثها في الوقت الحالي.

وأوضح السبكي أن هناك فارقًا واضحًا بين العمل الفني والواقع، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم شخصية السفاح على أنه أب لابنة، بينما في الحقيقة لدى المتهم ابن، ما يثبت أن الأحداث مختلفة ولا تستند إلى القصة الحقيقية بشكل مباشر. وطمأن أسرة المتهم قائلًا: «متخافش على ابنها».

وأضاف المنتج أن فيلم «سفاح التجمع» حصل على موافقة الرقابة قبل تصويره، مؤكدًا أن أحمد الفيشاوي حقق نجاحًا كبيرًا في تجسيد أدوار «السايكو»، بينما لا يعرف شخصيًا تفاصيل ما ارتكبه السفاح الحقيقي.

وزير الزراعة: عملنا خلال السنوات الماضية على الاستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عملنا خلال السنوات الماضية على الإستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة والإستصلاح، مشيرا إلى أن أي إقتصاد قوي يقوم على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة نفذت محطات معالجة صرف زراعي عملاقة لضمان استدامة موارد المياة للمشروعات الزراعية.



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، مؤكدا أن منتجاتنا من الموالح تغزو العالم كله حاليا والفراولة المصرية تحتل الصدارة على مستوى العالم.

الكرة الآن في ملعب إسرائيل| أحمد موسى يكشف تفاصيل المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يروج بشأن حصار مصر لقطاع غزة أو إغلاق معبر رفح غير صحيح، مشددًا على أن القاهرة تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الدائرة في القطاع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حركة حماس أعلنت رسميًا موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن المبادرة المصرية القطرية تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الفلسطينيين من العدوان المستمر، مؤكدًا أن مصر تتحرك على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات، وأن هدفها الأول هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

التعليم: لا إجبار على طلاب الثانوية العامة لاختيار نظام البكالوريا

أكد شادي زلط، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن قانون التعليم واضح وصريح، و يحق للطالب وولي الأمر، يحق الإختيار ما بين البكالوريا ونظام الثانوية العامة الحالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أ إجبار للطلاب من أجل إختيار نظام البكالوريا.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن أي تصرفات فردية تتعلق باجبار علىى نظام بعينه، سيقابل بأجراءات مشددة من الوزارة، خاصة أن الوزارة أعطت تعليماتها لمديريات التعليم بان الطلاب لخهم كامل الححرية في الإختيار ولا يوجد إجبار من أي نوع.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذي سيختار النظام سواء البكالوريا أو نظام الثانوية العامة الحالي، سيكمل عليه الطالب حتى نهاية المرحلة الثانوية بالكامل.

