“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”
بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال شقرة: إسرائيل الكبرى مشروع توسعي يقوم على تزييف ديني وتاريخي

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة
عادل نصار

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن ما يُسمى بـ «مشروع إسرائيل الكبرى» ليس سوى خطة صهيونية للتوسع على حساب الأراضي العربية، تستند إلى مزاعم دينية «مفبركة»، واصفًا ذلك بأنه أسوأ استغلال للنصوص الدينية.

وأوضح الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الادعاءات الواردة في التوراة بشأن حدود «من النيل إلى الفرات» مليئة بالتناقضات، مشيرًا إلى أن النصوص نفسها تكشف أوجه ضعف وتزييف واضحة، حيث لم تكن كلمة «مصر» معروفة في تلك الحقبة التاريخية وإنما كان يُطلق عليها «قبط»، فضلًا عن أن كلمة «النيل» لم ترد في تلك الروايات.

وأضاف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن الاستناد إلى التفسيرات الدينية في قراءة التاريخ أمر إشكالي، لكونها حافلة بالأساطير والادعاءات غير الموثقة، مؤكدًا أن الحقبة التي يُقال إن الله وعد فيها سيدنا إبراهيم بهذه الأرض، مثّلت فترة زمنية وتاريخية مرتبكة يصعب التسليم بادعاءاتها.

جمال شقرة أستاذ التاريخ إسرائيل الأراضي العربية

