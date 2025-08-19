جامعة أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد في مجلس شئون التعليم والطلاب

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (137) بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن المجلس ناقش خلال اجتماعه كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجامعي 2025/2026، والتي شملت اعتماد الرسوم الدراسية للطلاب، وتجهيز المدن الجامعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية استعدادًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

كما تناول المجلس مناقشة إجراءات التحويلات ونُظم القبول، بما يحقق الانسيابية في العمل ويضمن تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي وتوفير بيئة جامعية ملائمة.

واضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،إن جامعة أسوان تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، ودعم الطلاب بكافة الإمكانات المتاحة ليكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

أنشطة جامعية

فيما ترأس الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى، والتى ضمت فى عضويتها كلاً من: الدكتور أحمد غلاب محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة أسوان، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بجامعة بنها، والدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية فى جميع مراحل الترشح والاختيار للمناصب القيادية، بما يضمن تحقيق الصالح العام وخدمة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

واستعرضت اللجنة ملفات أربعة من المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم: الدكتور محمد كرمي حسين محمود أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتور رجب حسن محمد حسن أستاذ قسم الولادة، والدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليل أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الألبان، والدكتور أحمد سعيد حافظ سعيد أستاذ قسم الأدوية.