الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة

بيراميدز
إسلام مقلد

تترقب جماهير بورسعيد وعشاق كرة القدم المصرية القمة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وبيراميدز، والتي ستقام في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السويس الجديد، فيما تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" اللقاء بشكل حصري للجماهير.

صراع مبكر على قمة الدوري

تزداد أهمية المواجهة المرتقبة، إذ أن الفريق المنتصر سيحسم صدارة جدول الترتيب لصالحه بعد مرور ثلاث جولات فقط.

المصري البورسعيدي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث فاز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم انتصر على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، ليحصد ست نقاط ويتربع على القمة.

بيراميدز يسعى للانقضاض على القمة

في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع وادي دجلة في الجولة الافتتاحية، قبل أن يحقق فوزاً مهماً على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويأمل الفريق السماوي في إيقاف انطلاقة المصري القوية وخطف صدارة جدول الترتيب، حيث سيصل إلى النقطة السابعة حال فوزه، متجاوزاً الفريق البورسعيدي بفارق نقطة.

قمة تحت الأضواء

المباراة تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، ليس فقط لاعتبارها مواجهة مباشرة بين فريقين منافسين على القمة، بل لأنها قد ترسم ملامح مبكرة لشكل المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

جماهير بورسعيد تنتظر استمرار مسلسل الانتصارات، بينما يطمح بيراميدز في تأكيد قدراته كأحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

بورسعيد بيراميدز المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز

