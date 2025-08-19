موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة

تترقب جماهير بورسعيد وعشاق كرة القدم المصرية القمة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وبيراميدز، والتي ستقام في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السويس الجديد، فيما تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" اللقاء بشكل حصري للجماهير.

صراع مبكر على قمة الدوري

تزداد أهمية المواجهة المرتقبة، إذ أن الفريق المنتصر سيحسم صدارة جدول الترتيب لصالحه بعد مرور ثلاث جولات فقط.

المصري البورسعيدي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث فاز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم انتصر على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، ليحصد ست نقاط ويتربع على القمة.

بيراميدز يسعى للانقضاض على القمة

في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع وادي دجلة في الجولة الافتتاحية، قبل أن يحقق فوزاً مهماً على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويأمل الفريق السماوي في إيقاف انطلاقة المصري القوية وخطف صدارة جدول الترتيب، حيث سيصل إلى النقطة السابعة حال فوزه، متجاوزاً الفريق البورسعيدي بفارق نقطة.

قمة تحت الأضواء

المباراة تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، ليس فقط لاعتبارها مواجهة مباشرة بين فريقين منافسين على القمة، بل لأنها قد ترسم ملامح مبكرة لشكل المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

جماهير بورسعيد تنتظر استمرار مسلسل الانتصارات، بينما يطمح بيراميدز في تأكيد قدراته كأحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.