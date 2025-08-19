موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

والمباراة تأتي في توقيت حساس للفريقين اللذين يبحثان عن استعادة التوازن بعد انطلاقة متعثرة.

القناة الناقة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة ontime sports 2 في تمام الياعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

دوافع الإسماعيلي لتصحيح المسار

الإسماعيلي يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، حيث خسر في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

المدير الفني للفريق، الجزائري ميلود حمدي، ركز خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية، محذراً لاعبيه من تكرار العقم التهديفي الذي عانى منه الفريق في الجولتين الماضيتين.

كما شدد على أهمية استغلال الفرص وحصد أول فوز في الدوري من أجل رفع المعنويات.

الاتحاد السكندري يبحث عن انتفاضة

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو في وضع أصعب، حيث يحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعد خسارتين متتاليتين أمام المصري ومودرن سبورت.

أحمد سامي، المدير الفني للفريق، طالب لاعبيه بضرورة القتال على كل كرة وتحقيق أول انتصار يعيد الثقة للجماهير.

كما شدد على أن أي نتيجة سلبية جديدة ستزيد من صعوبة الموقف منذ بداية الموسم.

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

المباراة تمثل مواجهة مصيرية مبكرة للفريقين، إذ أن الفائز سيبتعد خطوة عن المراكز المتأخرة ويستعيد جزءاً من الثقة، بينما التعثر سيزيد من حجم الضغوط سواء على الإسماعيلي أو على الاتحاد السكندري.

وتبحث جماهير الدراويش عن عودة فريقها للمنافسة، فيما يأمل أنصار زعيم الثغر أن تكون مواجهة الليلة نقطة انطلاق نحو موسم أفضل.