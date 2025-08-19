الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب

ألقت الأجهزة الأمنية علي الراقصة الشهير بديعة، والمعروفة بلقب بدعدع، بعد ورود عدة بلاغات ضد المتهمة بإشاعة الفاجشة في المجتمع.

وفي تلك السطور نقدم لكم أبرز المعلومات عن المتهمة …

الراقصة بديعة

تلقب الراقصة بديعة بـ وحش الكون، الحاصلة على ليسانس آداب من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا ، وتحب الرقص الشرقي ، وتعتبر من أعلي الراقصات حاليا في مجالها وتتقاضي 200 ألف جنيه في الليلة الواحدة.

كما أنها من أبرز المثيرات للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها أكدت أنها تحظي بدعم والدتها وتشجيعها على الرقص.

ومن أقرب أصدقائها الراقصة الشهيرة صافيناز ، ومثلها الأعلى تحية كاريوكا وفيفي عبده وسامية جمال.

تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضد الراقصة الشهيرة بديع تتهمها فيها بنشر الفسوق والدعارة وارتداء بدل للرقص مثيرة تحرك الشهوات لدي الشباب وتحرض علي الفجور .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية الراقصة بديعة تعمدت إرتداء ملابس مثيرة ونشر فيديوهات خليعة علي منصات تيك توك وانستغرام وفيس بوك بملابس مثيرة وغير مناسبة وتتعارض مع قيم المجتمع والأسرة المصرية

تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها والتي عثر بداخلها علي فيديوهاتها المذكورة أعلاها والتى تساعد علي نشر الفجور والفسق والدعارة .

تمت عملية الضبط من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت