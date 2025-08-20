قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025: تجنب القرارات المتسرعة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

مشاركة أفكارك تجلب الابتسامة، والاستماع للآخرين يُشعرك بالتواصل، قرارات صغيرة، كتقديم المساعدة أو إرسال رسالة مُبهجة، ستُضفي البهجة على يومك، ثق بحكمك السليم واستمتع بدفء الدعم الودود الذي يحيط بك الآن

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 تجنب القرارات المتسرعة؛ خذ وقتك في تقييم الإيجابيات والسلبيات. إذا شعرتَ بالحيرة، فاطلب المساعدة أو انظر إلى المشكلة من منظور جديد، ثق بحدسك، وستحقق هدفك بسهولة. تحلَّ بالصبر واستمر في التعلم.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

ثق بطيبة قلبك وأنصت جيدًا مشاركة المشاعر ستقربكما. تجنب القرارات المتسرعة؛ خصص وقتًا للاستمتاع بكل لحظة معًا. روحك الرقيقة ستقود الرابط نحو الانسجام والسعادة اليوم. حافظ على تواصل مفتوح، وستنمو الثقة طوال اليوم.

برج الميزان اليوم صحيًا

  تذكر شرب الكثير من الماء وتناول وجبات متوازنة غنية بالفواكه والخضراوات الطازجة. التنفس العميق أو التأمل القصير يُساعدان على تخفيف التوتر والحفاظ على مزاج إيجابي. استمع إلى جسدك واحترم إشاراته ليوم صحي، واشعر بالانتعاش بشكل طبيعي.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

  التحسينات الصغيرة في روتينك ستعزز كفاءتك. تجنب المشتتات كالدردشة الفارغة أو مواقع التواصل الاجتماعي. تحلَّ بالصبر والأدب عند مواجهة التحديات، بحلول المساء، ستشعر بالفخر بما أنجزته اليوم.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الميزان الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

الشيخ هشام عبد العزيز

هشام عبد العزيز: اللغة العربية هي وعاء الهوية المصرية والانفتاح ليس على حسابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى علاء داهش رئيس قسم أصول الفقه الأسبق بجامعة الأزهر

الصدقة

أعمال إنسانية لها ثواب وأجر الصدقة.. تعرف عليها

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد