المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل بتخرج طلاب الصف الثالث الإعدادي

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أمس الاثنين، في حفل تخرج طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الأسقفية بمنوف، وذلك بحضور مادلين سوستانيس، مدير قطاع التعليم بالأبروشية، ومجدي أبو السعد، مدير المدرسة، والكنن القس مدحت صبري.

أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بهذا اليوم المميز، معتبرًا إياه محطة مهمة في حياة الطلاب، وثمار تعب وجهود كبيرة، وشجعهم على أن ينطلقوا للمرحلة الجديدة بعزيمة وإيمان، وأن يحافظوا على المبادئ والقيم التي تشكل أساس شخصيتهم ومستقبلهم.

وخلال الحفل، قُدّمت مجموعة من العروض الفنية والرياضية المتميزة التي أعدتها أسرة النشاط بالمدرسة، وسط أجواء من البهجة والتشجيع.

وتخلّل الحفل تكريم الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية تقديرًا لتفوقهم، إلى جانب تكريم معلمي المدرسة، وكذلك تكريم عدد من الموظفين الذين بلغوا سن السعادة، في لفتة تقدير لمسيرتهم وعطائهم.

حضر الحفل عبد الحليم زيدان، مدير عام إدارة منوف التعليمية، ووليد سالم، رئيس مجلس مدينة منوف، واللواء علاء عزب، مأمور مركز مدينة منوف، ومها الغمريني، مدير التعليم الخاص بمنوف، والدكتور سمير رزق الله، مدير مستشفى هرمل التذكاري بمنوف، ومدام جانيت شمعي، مدير مدرسة المنارة، وإيهاب إبراهيم مليك، رئيس مجلس الآباء بإدارة منوف التعليمية، ومحمد القط، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، ومجموعة من موجهي إدارة منوف التعليمية.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابطا عمليا يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.