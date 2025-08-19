اليوم.. إقامة بطولة التصنيف الأولي لكرة السرعة المؤهلة لبطولة العالم بالهند

ينطلق اليوم الموسم الرياضى للاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب بإقامة بطولة التصنيف الاولى المؤهلة لتصفيات المنتخب المصرى المشارك فى بطولة العالم فى الهند أكتوبر المقبل وذلك فى الصاله المغطاة 4 بإستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.

ويشارك في التصفيات 900 لاعب ولاعبة يمثلون 21 نادى وهيئة وهم هليوبوليس والرواد والمقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق و 6 أكتوبر وهيئة قناة السويس والشرقية والمعمورة والنحاس والإسماعيلية، والسويس، ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى ونادى الفتح ونادى العاملين بالنحاس ، والعديد من الأندية الأخرى الرياضية المسجلة بالإتحاد المصري لكرة السرعة .

من جانبه أكد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة أن بطولة التصنيف هذه تعد من أكبر بطولات اللعبه من حيث المشاركة بين اللاعبين الذين يمثلون أندية ومراكز شباب الجمهورية خاصة وأنه سيتم فيها اختيار اللاعبين الذين سينضمون للمنتخب الذى سيمثل مصر فى بطولة العالم المقامة بالهند .

وأشار الخطيب إلى أنه تم توفير كل سبل الدعم لكافة اللاعبين المشاركين من أجل إخراج البطولة بصورة جيدة لإفراز أفضل العناصر الصغيرة المتميزة لكافة المراحل السنية للمنتخبات القومية والتى سنتافي فيها فى كافة المحافل الدولية المختلفة.