حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
حوادث

أنا ليسانس أداب.. بدعدع تعترف: بدلات الرقص فى الساحل عجبت الشباب

الراقصة بديعة
الراقصة بديعة
كتب محمد عبدالله :

ألقت الأجهزة الأمنية علي الراقصة الشهير بديعة، والمعروفة بلقب بدعدع، بعد ورود عدة بلاغات ضد المتهمة بإشاعة الفاجشة في المجتمع.

واعترفت بديعة أمام جهات التحقيق بأن كل الفيديوهات التى عثرت الأجهزة الأمنية عليها علي هاتفها تخصها وأنها تمارس الرقص الشرقي وأنها تحب العمل كراقصة وتعمل بشرف وتحافظ علي احترامها لنفسها من خلال مهنتها والفيديوهات التى تنشر علي صفحاتها لا تعلم عنها شئ لأن هناك شخص مسئول عن صفحتها كما أن بدل الرقص الخاصة بها من براندات وليست عريانة قوي ولا توجد بدلة رقص محتشمة وأنها أحيت حفلات الساحل ببدلات رقص مناسبة للأجواء ونالت إعجاب الشباب والفتيات 

وفي تلك السطور نقدم لكم أبرز المعلومات عن المتهمة …

 الراقصة بديعة

تلقب الراقصة بديعة بـ وحش الكون، الحاصلة على ليسانس آداب من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا ، وتحب الرقص الشرقي ، وتعتبر من أعلي الراقصات حاليا في مجالها وتتقاضي 200 ألف جنيه في الليلة الواحدة.

كما أنها من أبرز  المثيرات للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها أكدت أنها تحظي بدعم والدتها وتشجيعها على الرقص.

ومن أقرب أصدقائها الراقصة الشهيرة صافيناز ، ومثلها الأعلى تحية كاريوكا وفيفي عبده وسامية جمال.

تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضد الراقصة الشهيرة بديع تتهمها فيها بنشر الفسوق والدعارة وارتداء بدل للرقص مثيرة تحرك الشهوات لدي الشباب وتحرض علي الفجور .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تعمد الراقصة بديعة إرتداء ملابس مثيرة ونشر فيديوهات خليعة علي منصات تيك توك وانستغرام وفيس بوك بملابس مثيرة وغير مناسبة وتتعارض مع قيم المجتمع والأسرة المصرية 

و تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها التي عثر بداخلها علي فيديوهاتها المذكورة أعلاه والتى تساعد علي نشر الفجور والفسق والدعارة .

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

بديعة بدعدع وحش الكون القبض علي بديعة القبض علي بدعدع

