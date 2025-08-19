برلمانية: افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة غير مسبوقة للقطاع السياحي

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، في نوفمبر المقبل، يشكل بلا شك علامة فارقة في تاريخنا المعاصر، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وأضافت مصطفي في تصريحاتها، إن هذا الصرح العظيم، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ليس مجرد مبنى يضم كنوزاً تاريخية، بل هو حدث عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتابعت، إنه شهادة حية على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وقدرة مصر الحديثة على تنفيذ مشاريع عملاقة تتناسب مع مكانتها التاريخية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ذلك الحدث العالمى يمثل إضافة نوعية غير مسبوقة للقطاع السياحي في مصر، حيث يعد نقطة جذب عالمية جديدة، نظرا لأنه من المتوقع أن يجذب ملايين السياح من جميع أنحاء العالم، وخاصة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.

وأضافت، كما من المتوقع أن يضع المتحف مصر في مصاف الدول التي تمتلك متاحف عالمية، مما سيشجع على زيادة السياحة الثقافية والأثرية.

ودعت عضو مجلس النواب، إلي النظر إلى افتتاح المتحف كفرصة استثنائية للاستفادة منها على أوسع نطاق والترويج له عالمياً وإطلاق حملات ترويجية مكثفة تستهدف مختلف الأسواق السياحية العالمية، لإبراز ما يمتلكه المتحف من كنوز فريدة، مثل مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة.