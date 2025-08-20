تسريبات بيكسل 10 تتواصل.. شاحن جديد فائق السرعة وحامل Pixelsnap بسعر أرخص

تتسارع وتيرة التسريبات في الساعات الأخيرة التي تسبق مؤتمر جوجل الكبير غدًا، 20 أغسطس، حيث لا يتوقف سيل الشائعات عن التدفق.

وكشف تسريب من متاجر التجزئة عن إكسسوارات جديدة ومفاجآت تتعلق بالأسعار، بالإضافة إلى تأكيد شبه نهائي للمواصفات الكاملة التي ننتظرها في عائلة هواتف Pixel 10.

جاء التسريب عبر متجرين في كندا، PC-Canada و TrueData IT، اللذين استعجلا في إدراج ملحقات هواتف بكسل الجديدة استعدادًا لإطلاقها الرسمي غدًا، وكشفا عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل.

شاحن جديد بقوة 67 واط.. ولكن!

أبرز ما ظهر في القوائم المسربة هو "شاحن طاقة ثنائي المنفذ بقوة 67 واط" بلون "Snow" الأبيض. ويمثل هذا الشاحن ترقية كبيرة عن شاحن 45 واط الذي أطلقته جوجل العام الماضي.

ومن المهم الإشارة إلى أن وجود هذا الشاحن القوي لا يعني بالضرورة أن هواتف Pixel 10 ستدعم الشحن السلكي بهذه السرعة. فبحسب آخر الشائعات، ستبقى سرعة الشحن محدودة عند 30 واط لهاتفي Pixel 10 و Pixel 10 Pro، وترتفع إلى 39 واط في طراز Pixel 10 Pro XL.

وكشفت التسريبات عن أسعار بعض الملحقات، حيث سيُطرح الشاحن الجديد بسعر 79 دولارًا كنديًا (حوالي 57 دولارًا أمريكيًا). والخبر السار هو أن سعر شاحن Pixelsnap Charger مع الحامل سيكون 99 دولارًا كنديًا (حوالي 72 دولارًا أمريكيًا)، وهو أرخص من Pixel Stand 2 الذي يحل محله.

ويؤكد هذا التسريب أن سلسلة Pixel 10 ستدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2، وهو المعادل لمعيار MagSafe من آبل، مما يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الملحقات المتوافقة.

المواصفات الكاملة لعائلة Pixel 10 (التسريب الأخير)

إليكم ملخص للمواصفات النهائية المتوقعة غدًا بناءً على أقوى التسريبات من مصادر موثوقة مثل EVLEAKS:

هاتف Pixel 10

الشاشة: 6.3 بوصة من نوع Actua.

المعالج: Google Tensor G5.

الذاكرة: 12 جيجابايت RAM.

الكاميرات الخلفية: نظام ثلاثي (48 + 13 + 10.8 ميجابكسل).

التقريب: حتى 20x.

الكاميرا الأمامية: 10.5 ميجابكسل مع تركيز تلقائي.

الشحن: دعم شحن Pixelsnap اللاسلكي.

هاتفا Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL

الشاشة: 6.3 بوصة (Pro) و 6.8 بوصة (Pro XL) من نوع Super Actua.

المعالج: Google Tensor G5.

الذاكرة: 16 جيجابايت RAM.

الكاميرات الخلفية: نظام ثلاثي (50 + 48 + 48 ميجابكسل).

التقريب: حتى 100x.

الفيديو: تسجيل بدقة 8K.

الكاميرا الأمامية: 42 ميجابكسل مع تركيز تلقائي.

الشحن: دعم شحن Pixelsnap اللاسلكي.

هاتف Pixel 10 Pro Fold

الشاشة الرئيسية: 8 بوصة من نوع Super Actua Flex (قابلة للطي).

الشاشة الثانوية: 6.4 بوصة من نوع Actua.

الذاكرة: 16 جيجابايت RAM.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

الكاميرات الخلفية: نظام ثلاثي متقدم مع تقريب يصل إلى 20x.