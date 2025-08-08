تسريب جديد يكشف المواصفات الكاملة لساعة Pixel Watch 4 قبل إطلاقها الرسمي

تكشف جوجل رسميًا في 20 أغسطس عن سلسلة Pixel 10 وساعة Pixel Watch 4 الجديدة.

لكن مع كم التسريبات الضخم، يبدو الحدث أقرب إلى تأكيد لما نعرفه بالفعل، خاصة بعد التسريب الأخير الذي أوضح أغلب تفاصيل الساعة القادمة.

التصميم والأحجام والألوان

ستتوفر Pixel Watch 4 بحجمين: 45 ملم و41 ملم، مع اختلاف خيارات الألوان بينهما. النسخة الصغيرة 41 ملم ستحصل على لون إضافي هو الأخضر الفاتح، الذي ظهر في تسريبات سابقة.

كلتا النسختين تأتي بشاشة Actua 360 من جوجل، مع سطوع يصل إلى 3,000 شمعة، وهو أعلى بكثير من Pixel Watch 3، ما يحسّن الرؤية في ضوء النهار المباشر.

عمر البطارية والشحن

تحصل البطارية على تحسينات طفيفة، بزيادة حوالي 7% لنسخة 41 ملم و9% لنسخة 45 ملم.

يؤكد التسريب أن نسخة 41 ملم تعمل حتى 30 ساعة، بينما تمتد نسخة 45 ملم إلى 40 ساعة حتى مع تشغيل ميزة العرض الدائم.

أصبح الشحن أسرع بفضل قاعدة الشحن السريع Quick Charge Dock، التي تقدم سرعة شحن أعلى بنسبة 25% مقارنة بالإصدار السابق.

دمج أعمق للذكاء الاصطناعي Gemini

الميزة الأبرز في Pixel Watch 4 هي دمج الذكاء الاصطناعي Gemini، حيث يمكن رفع المعصم والتحدث مباشرة للحصول على مساعد ذكي يقدم دعمًا شخصيًا واقتراحات نصية تحاكي أسلوب الكتابة الخاص بالمستخدم.

ويعمل Gemini مع تطبيقات الساعة مثلما يعمل على هواتف Pixel، ليعزز الإنتاجية، على غرار ما تقدمه ساعة Galaxy Watch 8 من سامسونغ.

السلامة والمساعدة الطارئة

تتضمن الساعة ميزات أمان متقدمة مثل كشف فقدان النبض والاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ، وتنبيه الأشخاص المقربين عند الشعور بعدم الأمان.

فيما كشف السقوط وربط المستخدم بخدمات الإنقاذ، وهي مزايا مشابهة لما تقدمه Apple Watch.

الصحة واللياقة

توفر الساعة أكثر من 40 وضع تمرين مع إحصاءات فورية وتحليلات عن جاهزية الجسم للتدريب أو الحاجة للتعافي. كما تقدم خطط جري مخصصة مع تدريب مباشر.

كما تدعم قياسات ECG، وSPO2، ومعدل التنفس، وتباين معدل ضربات القلب.

وفي النسخة LTE، ستقدم جوجل عرضًا يتضمن عامين من بيانات LTE مجانًا عبر Google Fi Wireless.

الخلاصة

مع شاشة أكثر سطوعًا، بطارية أطول عمرًا، مزايا أمان إضافية، ودمج أعمق للذكاء الاصطناعي Gemini، تبدو Pixel Watch 4 ترقية كبيرة مقارنة بـ Pixel Watch 3، ما يجعل الانتظار حتى الإطلاق الرسمي قرارًا منطقيًا.