هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت هنا الزاهد بإطلالة صيفية جذابة، مرتديه بلوزة باللون الابيض نسقت معها جيبة قصيرة باللون البيج و سكارف مشجر، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها ، ووضعت قبعة باللون البيج لإكمال اللوك