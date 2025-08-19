جهاز حدائق أكتوبر يواصل إزالة الإشغالات وحماية الوجه الحضاري للمدينة

نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر مساء اليوم حملة مكبرة لمواجهة المظاهر العشوائية وتغيير النشاط، أسفرت عن رفع إشغالات بالطرق العمومية بمنطقة أبناء الجيزة والأولى بالرعاية، وإشغالات عبارة عن (أفران ذرة – تين – أفران بطاطا) بطريق الواحات ومدخل سوق الجملة ومدخل حورس سكن مصر، لما تمثله من تشويه للمنظر الحضاري بالمدينة.

وأسفرت الحملة التي تمت بتوجيهات من المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وبقيادة المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز، وعضوية أشرف الجوهري مدير إدارة التنمية، والمهندس محمد مصطفى المشرف العام على الأحياء، وإبراهيم جمعة مدير إدارة الإشغالات والإزالات، بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد طه الجارحي، عن ضبط تكاتك وإشغالات بمدخل حورس ومنطقة الـ645 عمارة والـ 390 فدان.

وقال المهندس محمد عبدالله – رئيس جهاز حدائق أكتوبر – إن الجهاز سيواصل تنفيذ الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة وأن ألجهاز لن يتهاون في إزالةالمخالفات والتصدي لكل المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.