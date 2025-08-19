مستقبل وطن يستعد لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية

واصل حزب مستقبل وطن استعداداته المكثفة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية، حيث عقدت أمانة الحزب اجتماعًا تنظيميًا موسعًا في قاعة المؤتمرات بمدينة طنطا، بحضور عدد من قيادات الحزب وكوادره البارزة.

ترأس الاجتماع النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، والنائب محمد عريبي، أمين الحزب في المحافظة، وذلك في إطار دعم مرشح الحزب على المقعد الفردي المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية في جولة الإعادة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الجماعي بهدف تحقيق النجاح في جولة الإعادة.

وركزت النقاشات على أهمية الحشد الجماهيري الفعال والتفاعل الشعبي لدعم مرشح الحزب، بما يضمن زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.

كما شهد الاجتماع استعراض خطة تحرك شاملة تغطي كافة مراكز وأقسام محافظة الغربية، تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي، وبناء الثقة في مرشح الحزب، والتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في التصويت لتحقيق الفوز ودعم مسيرة العمل الوطني. وتم التأكيد على ضرورة إطلاع المواطنين على رؤية مرشح الحزب للمستقبل، وجعل هذا الحدث الانتخابي نقطة فارقة في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية استمرارية التحركات الميدانية لمرشح الحزب في القرى والمراكز، داعين الجميع للعمل بروح عالية من التعاون لتحقيق الهدف المشترك.