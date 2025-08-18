قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حافي القدمين.. مرشح مجلس الشيوخ يشارك في مباراة لكرة القدم.. شاهد

بني سويف : محمد عبدالحليم

شارك  علي فايز الفرجاني المرشح الفردي لمجلس الشيوخ عن دائرة بني سويف عضو الهيئة العليا لحزب الوعي في مباراة ودية لكرة القدم مع شباب قرية ميدوم بمركز الواسطى خلال جولته في دائرة بني سويف قبل خوض جولة الإعادة علي مقعد الفردي بالمحافظة والمقرر لها يومي 27و28 أغسطس الجاري.

وقام الفرجاني  بتلبية دعوة شباب قرية ميدوم بمركز الواسطي لمشاركتهم لعب مباراة ودية لكرة القدم في ملعب مركز شباب القرية حينما حضر للدعاية لنفسه في جولة الإعادة علي مقعد الفردي حيث نزل للملعب بدون حافي القدمين في رسالة للبساطة مع شباب القرية .

وأكد  الفرجاني مرشح المقعد عشقه للرياضة وتشجيعه لكرة القدم التي لها دور كبير في نشر الوعي وثقافة التعارف حيث أنها تعد خير دعاية للمرشحين في كل الإستحقاقات نظرا لأنها تخاطب فئة كبيرة وقطاع هام في المجتمع .


 

بني سويف علي فايز مرشح الشيوخ علي فايز علي فايز الفرجاني

